HDDが大容量化しても「RAIDを恐れなくてもいい」理由とは？

ウェブサーバーや家庭用の NAS では、複数のドライブをまとめて仮想的な1台のドライブとして運用する RAID を組むことが多いはず。しかし、ふとした操作ミスやHDDの障害でRAIDの再構築が失敗し、データを失ってしまったという話を耳にしたことがあるかもしれません。ストレージやネットワークに関するブログを運営する Louwrentius 氏が、「RAIDを恐れるな」とブログ上で呼びかけ、その理由を語っています。 Don't be afraid of RAID https://louwrentius.com/dont-be-afraid-of-raid.html Louwrentius氏によれば、「HDDの大容量化により、RAIDの再構築中にRAID アレイ が壊れてしまう可能性が高まった」という「神話」がインターネット上に拡散されているとのこと。こうした意見に対し、RAID技術は家庭や小規模事業者にとっては、HDDが大容量化した今でも信頼性と効率を両立できる技術だとLouwrentius氏は指摘しています。 神話の根源となっているのは2007年に投稿された ZDNetの記事 であるとLouwrentius氏。記事では「およそ12TBごとに、HDDが セクタ を読み込めない『回復不能な読み込みエラー(URE)』が発生する」と指摘されており、これが大容量HDDでRAIDを組むべきではないといううわさの始まりとのこと。ZDNetの記事が正しければ、14TBのHDDからすべてのデータをコピーするのは不可能、ということになります。多くのファイルシステムにおいて、RAIDは残りのドライブの内容を完全に読み込むことで再構築されるので、「HDDの内容をすべて読み込むことができない」のはRAIDにとって大問題です。

・関連記事

HDD故障率のメーカー・モデル別統計データ2019年版、故障率が最も高かったのは? - GIGAZINE



新しいHDDを使用する時に執り行うべき「儀式」とは? - GIGAZINE



NAS向けHDD「WD Red」の記録方式をこっそり変更した件についてWDが釈明 - GIGAZINE



最強NAS・Synologyの5ベイ上位モデル「DiskStation DS1517+」を導入するための初期設定まとめ - GIGAZINE

2020年05月26日 09時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.