2021年11月26日 13時30分 乗り物

ついに自動運転タクシーの商業化が中国で承認へ

by Wzsylyhhh



中国・北京市政府が、Baidu(百度)が展開する自動運転タクシー事業で顧客から運賃を徴収することを許可しました中国国内で自動運転サービスの商業化が認められたのは初めてで、この決定によりBaiduは自動運転タクシー事業の構築に向けて大きく前進しました。



Baidu kicks off robotaxi business, after Beijing city's fare approval

https://www.cnbc.com/2021/11/25/baidu-kicks-off-robotaxi-business-after-beijing-citys-fare-approval.html



Beijing launches China's first commercial trial of autonomous driving services - Global Times

https://www.globaltimes.cn/page/202111/1239891.shtml



Baiduは2020年10月から北京経済技術開発区で自動運転タクシー「Apollo Go」を無料で運営し、走行のテストを行っていました。Baiduの自動運転部門・IntelligentDrivingGroupの副社長を務めるWei Dong氏は、「Apollo Goは既に2万人以上のユーザーが利用しており、各ユーザーは少なくとも月に10回は乗車している」と報告していました。





北京市政府は、2021年11月26日から北京経済技術開発区に当たる通州区亦荘周辺に限定し、Apollo Goが運賃を徴収することを承認しました。国内で自動運転車の商用利用が認められたのは初めてのこと。Baiduは具体的な運賃を公開していませんが、海外メディア・CNBCは「DiDiの2倍程度となる見込み」と記しています。



Apollo Goには人間のスタッフの同乗が義務づけられていますが、Baiduは完全に無人とする運営もテストしているとのこと。Wei氏は「今後2年以内に完全無人の自動運転車が公道を走行するだろう」と述べました。





BaiduはApollo Goを2030年までに100都市に拡大させる方針を示しています。Wei氏は「医療施設や公共図書館といった施設への移動にApollo Goを利用する戦略や、車窓に20年前の様子を映し出すなどの単なる移動手段を超えた経験をユーザーにもたらすといった戦略に焦点を当てていく」と述べました。