2021年11月26日 07時00分 ネットサービス

図書館で閲覧できない「不適切な書籍」をオンラインで誰でも閲覧可能にする取り組みとは?



図書館には多様な分野の書籍や資料を蔵書し、いつでも閲覧・貸出できる状態になっていることが望まれます。しかし、世界には性的マイノリティや人種差別に関する書籍の公開を停止するよう図書館に圧力がかけられている地域が存在します。インターネット関連の保存事業を展開するInternet Archiveは、書籍の検閲に反対する取り組みを電子図書館プロジェクト「Open Library」の中で進めており、その取り組みについて公式ブログで解説しています。



As Calls to Ban Books Intensify, Digital Librarians Offer Perspective - Internet Archive Blogs

http://blog.archive.org/2021/11/24/as-calls-to-ban-books-intensify-digital-librarians-offer-perspective/



図書館には思想や政治的・宗教的立場にとらわれずに資料を収集して公開することが求められています。例えば日本図書館協会が採択している「図書館の自由に関する宣言」には「図書館はすべての検閲に反対する」と記されており、図書館が個人・組織・団体からの検閲を求める圧力や干渉に対して反対することが明言されています。



しかし、Internet Archiveによるとテキサス州・バージニア州・ペンシルベニア州といったアメリカの一部の州では「学生にとって不適切である」という声の高まりによって性的マイノリティや人種差別に関する書籍が学校図書館で取り扱い禁止に追い込まれているとのこと。Internet Archiveは「多くの学校図書館が地域の圧力に直面していますが、私たちの電子図書館プロジェクト『Open Library』はそれらの圧力に直面していません。学生や教師がコンテンツへのアクセスを制限されている場合でも、Open Libraryはいつでも誰にでも無料でさまざまな本を貸し出せます」と述べ、居住地域の図書館で資料が閲覧できない場合にOpen Libraryが代替手段となることをアピールしています。



Welcome to Open Library | Open Library

https://openlibrary.org/



Open Libraryでは書籍をまとめたコレクションを作成しており、コレクションの中には検閲圧力をかけられがちな「性的マイノリティに関する書籍」を1800冊以上まとめた「LGBTQ Collection」も存在しています。



LGBTQ Collection | Open Library

https://openlibrary.org/collections/LGBTQ



他にも「カンザス州のゴダード学区で検閲された書籍集」といった、特定の学区を対象にしたコレクションもあります。このまとめページには黒人のクィアの子どもを扱った「All Boys Aren't Blue」や違法ドラッグについて扱った「Crank」といった書籍が含まれています。



Goddard school district orders 29 books removed from circulation | Open Library

https://openlibrary.org/collections/challenged-goddard-school-district



さらに、以下のコレクションでは、テキサス州で「子どもにとって不適切な書籍」に指定された800冊を超える書籍がまとめられています。Open Libraryの主要メンバーであるリサ・シーバーグ氏によると、テキサス州では「セクシュアリティや性感染症に言及している書籍」や「学生に不快感や苦痛を感じさせる可能性のある人種や性別に言及した書籍」を「不適切な書籍」に指定しているとのこと。シーバーグ氏はこの曖昧な条件によって健康教育・10代の妊娠・公民・哲学・宗教・人類学・発明といった幅広いジャンルの書籍が検閲されていると主張しています。



Books Challenged in Texas | Open Library

https://openlibrary.org/collections/texas-challenged



ジーバーグ氏は「学生が図書館に足を運んでも『問題の片側しか提示していない本』や『文化の特定のグループにしか関係のない本』しか手に取れない場合、彼らはその他のコンテンツが存在することさえ知ることができないでしょう」と述べ、図書館に検閲を求める圧力が存在する現状に苦言を呈しています。