Internet Archiveがアメリカの連邦政府刊行物寄託図書館に指定されたことで何が変わるのか？

SF-Based Internet Archive Is Now a Federal Depository Library. What Does That Mean? | KQED https://www.kqed.org/news/12049420/sf-based-internet-archive-is-now-a-federal-depository-library-what-does-that-mean アメリカの連邦政府刊行物寄託図書館プログラムは、特定の政府刊行物を図書館に配布することを命じた1813年の連邦議会合同決議に基づいたものです。連邦政府刊行物寄託図書館に指定された図書館は、政府刊行物のコピーを保管し、他の図書館との相互貸借や参照といったサービスを提供する義務を負います。

