2021年11月17日 11時30分 生き物

エジプトで大量発生の「殺人サソリ」が砂漠から人家になだれ込み500人以上が刺される

by מינוזיג



エジプト南部の都市アスワンで2021年11月12月ごろから発生した大雨と洪水の被害により、3人が死亡したと報じられています。さらに、この異常気象により生息地を追われたサソリやヘビが居住地に侵入し、これまでに503人がサソリによる刺傷で病院に運ばれました。



Storms in Egypt’s Aswan unleash scorpions in people’s homes | News | Al Jazeera

https://www.aljazeera.com/news/2021/11/15/egypt-storms-unleash-scorpions



Over 500 stung by scorpions in Aswan as extreme weather causes damage, pushes scorpions and snakes out of habitats | MadaMasr

https://www.madamasr.com/en/2021/11/14/news/u/over-500-stung-by-scorpions-in-aswan-as-extreme-weather-causes-damage-pushes-scorpions-and-snakes-out-of-habitats/



More than 500 people stung by scorpions flushed out by storms in Egypt | Egypt | The Guardian

https://www.theguardian.com/world/2021/nov/16/more-than-500-stung-by-scorpions-flushed-out-by-storms-in-egypt



Plagues Strike Egypt: Sudden Floods, Then Scorpions Called Deathstalkers - The New York Times

https://www.nytimes.com/2021/11/15/world/middleeast/scorpions-egypt.html



エジプトの多くの地域、特に紅海に近い山沿いの地域では、11月12月ごろから豪雨・雷・洪水・ひょう・砂嵐などの自然災害が相次いでおり、被害が大きいアスワン県ではこれまでに3人が死亡し103棟の住居が全半壊しました。エジプト気象庁の気象分析・予報センター長であるマフムード・シャヒーン氏は、エジプト南部の各州で発生している異常気象の原因は気候変動であり、年間を通じで温暖なアスワン県でひょうが振るのは大変珍しいと述べています。



以下は、アスワン県でひょうが降った様子を伝えたツイートです。





さらに、この異常気象によりサソリやヘビが大量発生しており、アスワン県当局はFacebookで「これまで503人がサソリに刺された」と発表しました。





エジプトの日刊紙・Ahramは13日に、エジプト保健省関係者が「サソリに刺されて3人が死亡した」と話したと報じました。しかし、その後保健省とアスワン県は公式声明で「サソリの刺傷による死者は確認されていない」と発表して、報道を否定しました。



これまでのところサソリによる死者は確認されていないとのことですが、エジプトでは異常気象により生息地を追われたサソリが大量発生しており、前代未聞の被害が出ています。13日にサソリに刺された親戚に付き添ってアスワン大学病院に行ったという市民は、地元紙に対して「親戚が手当を受けている1時間たらずの間に、同じようにサソリに刺された人が80人も診察に来ました」と証言しました。



エジプトには推定で31種類のサソリが生息しており、その中には「デスストーカー」と呼ばれ毒性が非常に強いキョクトウサソリ科の中でも最も危険とされるオブトサソリや、「人殺し」という意味の学名を持つAndroctonus crassicaudaなどが含まれています。



by Per-Anders Olsson



今回の災害によりサソリに刺された人々は、激しい痛み・発熱・発汗・嘔吐(おうと)・下痢・筋肉や頭部の痙攣などの症状に見舞われたとのこと。発表によると、いずれも抗毒剤の投与を受けて回復しており、前述の通り記事作成時点では死亡者は出ていません。



アスワン県当局とエジプト保健省は、サソリの毒素に対する抗毒剤3350回分を地域内の病院に確保しているほか、山岳地帯や砂漠地帯の付近には追加の医療物資を配布したと発表しています。また、アスワン県の広報担当者は地元メディアに対し、ポンプ車を動員して冠水した道路からの排水を行っており、並行して電源の復旧や給水所の開設も進めていると話しました。