ドローンやAIなどの最新テクノロジーを「老朽化した下水道のメンテナンス」に投入する試み

家庭からの生活排水や工場排水などが流れ込む下水道は、定期的な点検や老朽化した場所の補修などが必要ですが、さまざまな汚物や廃棄物にまみれ、ネズミなどの小動物も生息する下水道内を点検するのはかなりのコストがかかります。老朽化したインフラストラクチャーの整備が課題となっているアメリカでは、最新テクノロジーを活用したロボットやAIを導入して、下水道の問題に対処する試みが進められています。 Robots vs. Fatbergs: High-Tech Approaches to America’s Sewer Problem - WSJ https://www.wsj.com/articles/robots-vs-fatbergs-high-tech-approaches-to-americas-sewer-problem-11636779629 排水や雨水が流れる下水道の内部では、排水と共に流されてきた油脂や汚物、トイレットペーパー、本来流してはいけないウェットティッシュや紙おむつなどの廃棄物が「 ファットバーグ 」と呼ばれる塊となり、 詰まりや有毒ガスを生じさせて問題となっています 。 人工的に作られた下水道は時間と共に劣化が進むため、定期的なメンテナンスや問題箇所の補修をしなければなりません。寿命を過ぎた下水管がそのまま放置されている場合、気候変動による大雨などに対処しきれなくなるほか、環境保護のための厳格な規制に準拠できなくなってしまいます。また、下水道システムが故障すると下水があふれることによる感染症のまん延や洪水、河川や湖、海などを汚染するといった環境問題が引き起こされる可能性があるとのこと。 しかし、汚物やファットバーグが積み重なった下水道の点検作業は困難であり、アメリカの地下空間に存在する87万5000マイル(約139万km)もの下水管の多くは、本来の大規模修繕や交換の時期を大幅に過ぎています。 アメリカ土木学会 の調査によると、2019年におけるアメリカの排水インフラストラクチャー関連の総支出は480億ドル(約5兆4600億円)でしたが、必要とされる支出総額は1290億ドル(約14兆6800億円)であり、810億ドル(約9兆2200億円)も予算が足りていないそうです。既に下水道の整備が追いつかない数多くの自治体が、1972年に制定された水質浄化法に違反していることがわかっています。

2021年11月15日

