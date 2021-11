Discordの「成り立ち」「機能」「ユーザー層」を解説するとこうなる

・関連記事

多機能コミュニケーションツール「Discord」のこれまでとこれからについて創業者が語る - GIGAZINE



DiscordがYouTubeとの統合機能「Watch Together」のテストを開始、音楽ボット「Groovy」や「Rythm」が排除された直後に - GIGAZINE



ビデオ・音声通話ツール「Discord」が拡張現実スタートアップの「Ubiquity6」を買収 - GIGAZINE



Microsoftによる1兆円規模のDiscord買収が不調に終わったとの情報 - GIGAZINE



好みのサーバーを建ててテキスト&音声チャットが可能なDiscord風のウェブアプリ「Revolt」を使ってみた - GIGAZINE

2021年11月11日 06時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.