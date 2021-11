4時間ごとにコーヒーを飲むと冬の憂うつな気分を改善できる可能性

さらにこのアンケートでは、日照時間が短くなる季節におけるコーヒー摂取の習慣や、メンタルヘルスの関係についても尋ねました。すると、被験者の29%は秋や冬にコーヒーを飲む主な動機は「活力を感じるため」だと答え、20%が「気分や感情を改善するためにコーヒーを飲んだ」と述べたほか、21%が「コーヒーを飲むと覚醒感や集中力が得る役に立つ」と答えたそうです。 2010年の 研究 では、4時間ごとにコーヒー1杯に当たる75mgのカフェインを摂取することで、気分の改善が1日にわたり持続する可能性が示唆されています。また、コーヒーの香りを嗅ぐだけで脳の働きを高める効果が得られるとの 研究結果 や、カフェインが気分やパフォーマンスを改善するとの 研究結果 、カフェインが運動のパフォーマンスを向上させるとの 研究結果 など、コーヒー摂取には季節性感情障害に対抗するさまざまなメリットがあるとInstitute for Scientific Information on Coffeeは主張しています。 カターニア大学 医学部のGiuseppe Grosso助教は、「コーヒーに含まれる ポリフェノール が 血液脳関門 を通過して、抗神経炎症作用を発揮し、 神経新生 を促進することで、認知障害や感情障害のリスクを低下させるという 証拠 が あります 」とコメントしました。

2021年11月08日 09時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1h_ik

