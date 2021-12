目覚ましだけじゃない「記憶力」や「運動能力」などコーヒーが脳に与える「5つの影響」とは？

・関連記事

4時間ごとにコーヒーを飲むと冬の憂うつな気分を改善できる可能性 - GIGAZINE



「コーヒーのことを考える」だけで覚醒度が上昇してより具体的な思考ができるかもしれない - GIGAZINE



カフェインは眠気を取り除くだけでなく「認知能力への悪影響」を減らすと判明 - GIGAZINE



コーヒーの香りには「嗅ぐだけ」で脳の働きを活発にする効果がある - GIGAZINE



1日6杯以上のコーヒーが認知症や脳卒中などの脳疾患リスクを上げるという研究結果が示される - GIGAZINE



コーヒーを楽しむために重要な「コーヒーの基本」とは? - GIGAZINE



人類がコーヒーやビールを愛するのは「味ではなく心」の影響だという研究結果 - GIGAZINE



2021年12月30日 10時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.