インターネット衛星147基を打ち上げるボーイングの計画にゴーサイン

by Rawpixel Ltd こうした人工衛星同士の衝突リスクや電波の干渉を理由に、SpaceXはボーイングの計画に対する異議申し立てをFCCに提出しました。IT系ニュースサイトのArs Technicaによると、SpaceXはAmazonの計画に対しても同様に干渉の懸念を訴えたことがあるほか、AmazonもSpaceXの計画に異議申し立てをしたことがあり、衛星通信の分野では競合他社を妨害するための戦術として異議申し立てがよく用いられているとのこと。 SpaceXによる異議申し立てがあったにもかかわらず、今回FCCはボーイングの衛星打ち上げ計画の承認に踏み切りました。FCCのジェシカ・ローゼンウォーセル委員長は、発表声明の中で「高度な衛星ブロードバンドサービスは、通信サービスの行き届かない地域をつなぐために重要な役割を果たすので、FCCにはそうしたすべての申請を慎重かつ詳細に審査する責任があります。今回、NGSOに関する申請の第1段階の審査を完遂してくれたFCC国際局のチームには感謝しています」とコメントしました。

アメリカ・イリノイ州シカゴに拠点を置く航空機メーカーのボーイングが、連邦通信委員会(FCC)からインターネット衛星事業の計画についての承認を受けていたことが分かりました。合計147基の人工衛星を打ち上げるプロジェクトが規制当局の承認を受けたことで、同社は 衛星インターネットアクセス の分野に本格的に参入することになります。 FCC Authorizes Boeing Broadband Satellite Constellation | Federal Communications Commission https://www.fcc.gov/document/fcc-authorizes-boeing-broadband-satellite-constellation Boeing gets green light for satellite internet constellation - The Verge https://www.theverge.com/2021/11/3/22761963/boeing-satellite-internet-network-constellation-spacex-amazon FCC approves Boeing satellites, rejecting SpaceX’s interference claims | Ars Technica https://arstechnica.com/information-technology/2021/11/fcc-approves-boeing-satellites-rejecting-spacexs-interference-claims/ アメリカの連邦通信委員会(FCC)は2021年11月3日付けで「FCCは本日、 衛星コンステレーション の構築・展開・運用に関するボーイングからの申請を承認しました。ボーイングは、申請書に基づきアメリカ国内および世界各国の家庭・企業・団体・政府機関・研究者にブロードバンド通信サービスを提供する予定です」と発表しました。

2021年11月05日 15時00分00秒 in ネットサービス, ハードウェア, Posted by log1l_ks

