触れて・見て・聞いて楽しめるウェブ音楽アプリ「touch:waves」

・関連記事

インストール不要・誰でも無料で打ち込み音楽をブラウザ上で簡単に作曲できるGoogle「Song Maker」 - GIGAZINE



無料で幻想的な森を自分だけの音楽で満たせるウェブアプリ「SOUNDSCAPE」で遊んでみた - GIGAZINE



打ち込んだメロディーを学習しAIが自動作曲するソニーCSL制作の無料楽曲制作アプリ「Flow Machines Mobile」レビュー - GIGAZINE



ブラウザ上で動作する簡易シンセサイザー「The Endless Acid Banger」で遊んでみた - GIGAZINE

2021年11月03日 22時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.