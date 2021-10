1台のカメラがいかにして「プライバシー権」を形作ったのか？

携帯電話やスマートフォンの普及により、現代では誰もが当たり前にカメラを持ち歩くようになり、これに伴ってプライバシーの問題も身近なものになりました。手軽に使える安価なポータブルカメラの先駆けであるコダックのカメラ「 ブローニー 」の登場により、プライバシーが権利として確立されるまでに至った歴史を、写真とカメラ専門のニュースサイト・PetaPixelが論じています。 How the Kodak Brownie Changed Privacy Rights Forever | PetaPixel https://petapixel.com/2021/10/19/how-the-kodak-brownie-changed-privacy-rights-forever/ アメリカでは、19世紀後半には可搬式のカメラが市場に出回るようになりましたが、当時のカメラは1台25ドル(現代の価値に換算すると約700ドル/約8万円)もしたため庶民の手には届かず、カメラを持ち歩くのはもっぱら新聞記者でした。そのため、アメリカで最初にプライバシー権の問題に声を上げたのは、パパラッチの標的になりやすい上流階級の人々でした。

2021年10月25日 08時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

