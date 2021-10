2021年10月19日 13時00分 セキュリティ

テレビ放送局運営大手がランサムウェア攻撃を受け複数のチャンネルが一時放送停止



2021年10月18日、FOXやABC、CBS、NBCなどの系列局を傘下に抱えるアメリカ有数のテレビ放送局運営会社であるSinclairが、「自社に対するランサムウェア攻撃が行われた」と報告しました。Sinclairは「一部のサーバーとネットワークがランサムウェアにより暗号化されている」と語っており、いくつかの放送局は放送を停止したことを報告しています。



Sinclair Broadcast Group Provides Information On Cybersecurity Incident

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/912752/000119312521300540/d245680dex991.htm



Sinclair TV stations disrupted across the US after ransomware attack - The Record by Recorded Future

https://therecord.media/sinclair-tv-stations-disrupted-across-the-us-in-apparent-ransomware-attack/



Sinclairは全米89箇所の地域に185局のテレビ局を展開するアメリカ最大手のテレビ局運営企業です。Sinclairによると、同社は2021年10月16日に潜在的なセキュリティインシデントを検出し、調査を開始。翌10月17日に一部のサーバーとネットワークがランサムウェアにより暗号化されていることや、一部のネットワークが切断されて放送システムが停止していることを確認したとのこと。



この問題による影響を受けたテレビ局の数は不明ですが、問題が発覚した10月17日夜、テキサス州アマリロのローカル局であるABC 7 Amarilloや、オレゴン州周辺に展開するKATU News、ニューヨーク州オールバニのローカル局であるCBS 6 Albanyなどの複数のテレビ局が、Twitter上で「技術的問題が発生している」と報告しています。記事作成時点で技術的問題は解決しておらず、各局は予定していた番組を放送できないことから、代替番組を放送するなどして対応しています。





Sinclairは「問題はすぐに上級管理職に通知され、インシデント対応計画が立ち上げられました。既に法律顧問やセキュリティ問題調査企業、法執行機関や政府機関にも報告済みであり、調査は継続中です」と報告しました。



この問題を報じた海外メディアのThe Recordは「主要なテレビ局やラジオ局を攻撃し、生放送を停止させたランサムウェア攻撃はそれほど珍しくなく、2019年にはフランス最大のテレビチャンネルのM6が、2021年にはアメリカのCox Media Groupが攻撃を受けました。ローカル放送局はシステム復旧まで広告収入を失うため、非常に大きな痛手を負うと予想されます」と述べました。