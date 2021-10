無料で物理演算エンジン「MuJoCo」がダウンロード可能に、DeepMindの買収により

Googleの兄弟会社である人工知能開発企業の「 DeepMind 」が、物理演算エンジン「 MuJoCo 」の買収を2021年10月18日付けで発表しました。買収に伴い、MuJoCoは誰でも無料でダウンロード可能になります。 Opening up a physics simulator for robotics | DeepMind https://deepmind.com/blog/announcements/mujoco

2021年10月19日 20時00分00秒 in ソフトウェア, サイエンス, Posted by logq_fa

