567億円の資金調達に高性能ARヘッドセットを開発する「Magic Leap」が成功

・関連記事

Googleやアリババから出資を集めまくった企業「Magic Leap」が開発中の製品に関するムービーを公開、未来の世界からディスプレイがなくなる可能性 - GIGAZINE



発表から数年に及ぶ開発期間を経て高性能ARシステム「Magic Leap One」がついに発売 - GIGAZINE



7000億円超でARシステム「Magic Leap One」の独占販売権をAT&Tが獲得、ついに市販化へ - GIGAZINE



ディスプレイが過去のものに、空間コンピューティングを可能にする「Magic Leap」が2018年に出荷開始 - GIGAZINE

2021年10月12日 11時27分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.