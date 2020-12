2020年12月08日 10時36分 メモ

Uberが約4200億円で自動運転部門をスタートアップに売却

By Dllu



Uberが自社の自動運転車事業であるAdvanced Technologies Group(ATG)を、Googleの自動運転車開発プロジェクトの元主任エンジニアが設立したスタートアップのAurora Innovationに売却すると発表しました。UberはAurora Innovationに4億ドル(約420億円)を投資し、Uberのダラ・コスロシャヒCEOがAurora Innovationの取締役会に加わることとなります。



Uberは2015年にカーネギーメロン大学と戦略的パートナーシップを締結し、Uber Advanced Technologies Center(後のATG)を設立。タクシードライバー不要の自動運転タクシーを開発していました。



By Timothy Krause



Uberはすでに公道において自動運転車のテストに入っていましたが、2018年に女性をはねてしまう死亡事故を起こしています。また、2019年には、Googleの自動運転プロジェクトの元エンジニアでATGに参加していたアンソニー・レヴァンドフスキ氏が、「Googleの技術やデータを盗んでいた」として起訴され、有罪判決を下されています。



ATGにはソフトバンクが3億3300万ドル(約360億円)、デンソーとトヨタが合計6億6700万ドル(約720億円)を出資しており、2019年4月時点で72億5000万ドル(約7500億円)の価値があると評価されています。Aurora InnovationによるATG買収が合意に至った時点で、ATGの企業価値は40億ドル(約4200億円)だとのことで、今回の取引は2021年第1四半期(1月~3月)に完了する予定です。



Uberは4億ドルを投資する見返りに、Aurora Innovationの株式の26%を取得するとのこと。この結果、UberとATGの投資家と従業員がAurora Innovationの株式を合計40%保有することになるそうです。





ATG買収により、Aurora Innovationの企業価値は100億ドル(約1兆円)に達するとみられています。Aurora Innovationの共同設立者であるクリス・アームソンCEOは「ATGが加わったことで、Aurora Innovationは非常に強力なチームと技術、市場への明るい道筋、それを実現するためのリソースを手に入れるでしょう」「つまり、Aurora Innovationは輸送や物流をより安全に、よりアクセスしやすく、より低コストにするような自動運転製品を提供することができるようになるといえます」とコメントしています。