約1万2300年前からタバコが使用されていたことを示す世界最古の証拠が発見される



アメリカ・ユタ州の砂漠にある約1万2300年前の先住民の遺跡から、「人間がタバコを使用したことを示唆する最古の証拠」が発見されました。この発見は、人間がこれまで考えられていたより数千年も前からタバコを使用していたことを示唆しています。



アメリカ先住民の遺跡などを調査するFar Western Anthropological Research Groupの考古学者であるダロン・デューク氏らのチームは、ユタ州北部にあるグレートソルトレイク砂漠にある狩猟採集民の遺跡を発掘調査しました。この遺跡には、やりの穂先をはじめとする工芸品に囲まれた暖炉があり、中から発見されたアヒルの叉骨(さこつ/wishbone)にちなんで「ウィッシュボーン・サイト」と呼ばれています。



ウィッシュボーン・サイトの暖炉には2000を超える骨や骨片が残されており、そのほとんどはアヒルのものだったそうです。この点から、先住民は暖炉で料理をしたり、その周囲で食事をしたりしたことが示唆されています。また、発掘チームは暖炉の中から、炭化した4個のタバコの種子を見つけたことも報告しました。



発掘チームが見つけた炭化したタバコの種子がこれ。同じく暖炉から発見された、まきに使われたとみられる炭化したヤナギを放射性炭素年代測定法で調べたところ、ヤナギは約1万2300年前のものであることが示されたため、北アメリカの先住民が約1万2300年前からタバコを使用していたことが示唆されました。





アメリカ大陸の先住民が紀元前からタバコを使用している証拠はいくつか見つかっていますが、明確にニコチンの摂取を示しているものは、アラバマ州で発見された約3300年前の喫煙パイプから発見されたニコチン残留物だとのこと。今回の発見は、従来の考えよりも9000年も早い時期からタバコが使用されていたことを示唆しています。デューク氏は科学系メディアのLive Scienceに対し、「タバコの種が見つかったのは予想外の驚きでした」と述べています。



暖炉の中から発見されたのは種子だけであり、実際に先住民がどのようにタバコを使用していたのかは特定できませんが、発掘チームは種子の存在がニコチンを含む葉や茎の存在を示唆していると主張し、先住民は暖炉のそばでタバコの葉をかんだり喫煙したりしたのではないかと推測しています。「食料にしたアヒルがタバコを食べただけではないか」「タバコをまきに使っただけではないか」という指摘については、「鳥はタバコを食べない」「タバコは調理に十分な火を生成する木質材料を欠いている」と反論できるとのこと。





アメリカ先住民は紀元前からタバコを儀式や医療目的で使用しており、タバコは北米で最初に栽培化された植物ともいわれています。デューク氏は約1万2300年前の先住民が持っていた文化については不明な点が多いとしながらも、タバコが文化に組み込まれていたと推測しています。



今回発見された種子はNicotiana attenuataという野生のタバコの一種であり、今でもグレートソルトレイク砂漠の付近で自生しているとのこと。デューク氏は、「この種は栽培化されていませんが、今日までこの地域の先住民によって使用されています」「過去の人々は究極の植物学者であり、南北アメリカに到達するとすぐにタバコの中毒性の価値を特定しました」と述べました。



なお、記事作成時点でのグレートソルトレイク砂漠は乾燥していますが、約9500年前までは広大な湿地帯でした。暖炉から発見された遺物には、鋭い石の切削ツールや、大型哺乳類の狩猟に使われる黒曜石のやりの穂先があり、1つの穂先にはマンモスまたはマストドンの血液タンパク質が残留していたとのことです。