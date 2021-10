2050年までに50億人が水不足に苦しむ可能性があると国連機関が警告

Wake up to the looming water crisis, report warns | World Meteorological Organization https://public.wmo.int/en/media/press-release/wake-looming-water-crisis-report-warns Climate change, population increase fuel looming water crisis: WMO | | UN News https://news.un.org/en/story/2021/10/1102162 WMOによると、2000年以降の20年間で、陸域の土壌水分・雪・氷などを合計した貯水量は年間1cmの割合で減少を重ね、多くの地域に水不足と水の安全性の低下を引き起こしているとのこと。また、洪水関連の災害は過去20年間で134%増加、干ばつの数は29%増加しており、WMOは「これらの災害に関する警報システムを末端の地域まで敷く必要がある」と述べています。 2018年時点で、水を十分に利用できない状態が年間30日に達した人の数は36億人とされていましたが、WMOは「この数は2050年までに50億人以上に増加する」と予想しています。WMOは世界中の人に衛生的で持続可能な生活用水を提供する試みを行っていますが、いまだ75カ国で目標未達であり、当初の目標である「2030年までの達成」を実現するためには、2021年時点の進捗率を4倍に高める必要があるとのことです

2021年10月07日

