2021年10月06日 10時35分 メモ

銀行がVisaに「クレジットカード使用時にかかるApple Payの手数料を削減しろ」と迫っているという報道



アメリカ最大の経済紙であるThe Wall Street Journalが新たに「多数の銀行がVisaに対してApple Payの支払い処理方法を改定しろと迫っている」と報じました。これらの銀行は支払い処理方法の改定によりAppleに対して支払われる手数料を削減することを狙っており、その背景には「Appleに対する怒り」があるとのことです。



Apple Pay Fees Vex Credit-Card Issuers - WSJ

https://www.wsj.com/articles/apple-pay-fees-vex-credit-card-issuers-11633449317



Stalled Visa plan to cut Apple Pay fees causing tension with card issuers | AppleInsider

https://appleinsider.com/articles/21/10/05/stalled-visa-plan-to-cut-apple-pay-fees-causing-tension-with-card-issuers



Banks Pressuring Visa to Cut Back on Apple Pay Fees - MacRumors

https://www.macrumors.com/2021/10/05/visa-apple-pay-fees/



WSJ: Visa plans to cut Apple Pay fees, some banking execs 'angered' by Apple Card launch - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/10/05/apple-pay-fees-banks-visa-report/



カード会員がApple Payでカードを使用するたび、銀行は手数料をAppleに支払っています。この手数料はカード発行会社や国によって異なりますが、アメリカでは一般的にクレジットカードの場合は購入金額の0.15%、デビットカードの場合は一律で1回あたり0.5セント(約0.6円)とされており、この手数料はAppleがデジタルウォレットから得る収益のほとんどを占めています。





The Wall Street Journalによると、この手数料を不服とする複数の銀行がVisaに「トランザクションの方式」を変更するように圧力をかけているとのこと。現行の処理方法では、カード会員がクレジットカードを読み込ませた際はVisaがカード番号の代替となる特殊なトークンを発行しています。銀行が圧力をかけているのは、定期購読課金において「支払い1回目のトークンと支払い2回目以降のトークンを別のものにしろ」という内容。支払い1回目のトークンはApple Payに紐付けられているためにAppleへの手数料がかかりますが、支払い2回目以降のトークンはApple Payに紐付けられていないため、Appleへの手数料は不要というわけです。



このような銀行の意向の背景には、「Appleに対する怒り」があるとされています。そもそも銀行がApple Payに対して手数料を支払うようになったのは、Apple Payがスタートした当時iPhoneが音楽プレイヤー・カメラ・GPSシステムなどに取って代わる存在となっており、「カード決済も取って代わられるのでは」という恐れがあったためとのこと。そのため、当時の銀行とAppleの間では、「銀行側はAppleに手数料やいくつかの譲歩を与える、その代わりにAppleはVisaとMastercardに対抗するようなクレジットカードネットワークを立ち上げない」という取り決めが交わされたそうです。





しかし、Appleは2019年にゴールドマン・サックスと提携してiPhoneと連動する独自クレジットカード「Apple Card」を発表。銀行との密約を破りました。



AppleがiPhoneと連動させる独自クレジットカード「Apple Card」を発表 - GIGAZINE





この一件は「直接的に敵対してきた」と銀行幹部を激怒させることになり、今回の手数料削減問題につながったそうです。報道によると、銀行からの圧力に対してVisaは2022年中に変更を実施することに同意しましたが、Apple側は変更に対して反対しているため、Visaが銀行とAppleのどちらの要望に応じるかは先行き不透明とのことです。