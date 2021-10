Amazonが「住所を知らない相手にメールアドレスか電話番号だけでギフトを贈れる機能」を追加

配送先を選択する画面に、「Let the recipient provide their address(受取人に住所を指定させる)」という新しいオプションが表示されるので、これを選択。

すると、「Add a gift receipt for easy returns(ギフトレシートを追加して、簡単にお返し)」というオプションが選択可能となっています。これにチェックを入れて、「Proceed to checkout(レジに進む)」をクリック。

2021年10月05日 20時00分00秒 in モバイル, ネットサービス, Posted by logu_ii

