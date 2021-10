2021年10月01日 13時11分 ソフトウェア

iPhoneのプリインストールアプリもApp Storeで評価できるように



App Storeでは配信されているアプリに対して、ユーザーが5段階の評価をつけることができます。これまでは「メール」「ニュース」「株価」など、iPhoneに最初からインストールされているAppleのアプリの評価はできなかったのですが、2021年9月のうちにレビューが「解禁」されていたことがわかりました。



Apple Apps on the App Store

https://apps.apple.com/us/developer/apple/id284417353



Apple now lets you share how much you love or hate built-in apps via App Store reviews - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/09/29/rate-and-review-apple-iphone-built-in-apps/



You can finally rate Apple’s apps on the App Store - The Verge

https://www.theverge.com/2021/9/29/22700805/apple-app-store-built-in-ratings-reviews-stars



これまでも、Appleのアプリの中でも後からインストールするアプリはレビューが可能だったため、App Storeで開発者が「Apple」となっているアプリのすべてが新しくレビューできるようになったわけではありません。一例として、「Apple Research」には2019年からレビューが存在します。



Apple Research on the App Store

https://apps.apple.com/us/app/apple-research/id1463884356



新たにレビュー可能になったアプリには「計算機」などが挙げられます。記事作成時点で日本のユーザーによるレビューは10件で、5点中2.6点となっています。



「計算機」をApp Storeで

https://apps.apple.com/jp/app/calculator/id1069511488





アメリカではレビュー82件で3.5点でした。



Calculator on the App Store

https://apps.apple.com/us/app/calculator/id1069511488





「Apple Podcasts」は、日本ではレビュー4件で4.3点。



「Apple Podcasts」をApp Storeで

https://apps.apple.com/jp/app/apple-podcasts/id525463029





しかし、アメリカでは347件のレビューで1.8点と、悲惨なことになっていました。



Apple Podcasts on the App Store

https://apps.apple.com/us/app/apple-podcasts/id525463029





「どんどん改悪されている」「ゴミ」「ソート機能がないのはなぜ?」「iOS 15へアップデートしたら壊れた」など、散々な言われよう。



Apple Podcasts - Ratings and Reviews

https://apps.apple.com/us/app/apple-podcasts/id525463029#see-all/reviews





いかにAppleがプリインストールで用意しているアプリでも、5つ星を取るアプリは出ていないようです。