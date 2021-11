2021年11月22日 15時00分 モバイル

「Apple Podcasts」の評価がわずか10日で星1.8から星4.6に急上昇



Appleが提供するポッドキャストアプリ「Apple Podcasts」のアプリに対する評価が1カ月で急上昇したことが伝えられました。



Apple just provided the perfect example of why you can’t trust App Store review scores - The Verge

https://www.theverge.com/2021/11/19/22791968/apple-podcasts-star-score-review-prompt



2021年10月1日、Appleは「メール」や「ニュース」といった、iPhoneにプリインストールされているアプリに対して評価やレビューを行えるように変更を加えました。これらのアプリの中には比較的厳しい評価を受けたものもあり、App Storeの批評家であるコスタ・エレフセリウー氏は特に悪いものとしてApple Podcastsを挙げ、星1.8の評価となっている証拠写真と共に「自分のアプリの評価に不安を感じる場合は、ApplePodcastsを見るといいです」とツイートしていました。





しかし、同氏は11月17日に「Apple Podcastsの評価値が星4.6に上昇しています」と指摘。エレフセリウー氏は同アプリに対する評価の記録を確認し、「アプリそのものは何カ月も更新されていませんが、好意的な評価が増え始めました」とツイートしました。記録では、横ばいだった評価が11月5日を境に突然上昇し始め、約10日間で一気に上昇したことが確認できます。





評価数の記録を確認すると、11月5日以降毎日1000件近くの星5(満点)評価が付けられ始め、ピーク時は6292件の星5評価が付けられていたことが分かります。





この問題に関しエレフセリウー氏は星5評価のレビュー内容を確認し、アプリそのものではなくアプリ内で配信されている特定のコンテンツの評価が行われている可能性を指摘しています。海外メディアのThe Vergeは「Apple Podcastsはサードパーティアプリのように、アプリ使用中にユーザーにアプリの評価を求めるプロンプトを使用し始めました」とするAppleの広報担当者の発言を引用。「星5評価の理由が、ユーザーがアプリを気に入ったからのか、コンテンツを気に入ったからのか、プロンプトを早く閉じたいと思ったからなのかは分かりません。アプリそのものは星1.8の頃と何も変わっていません。Apple Podcastsの評価の問題は、App Storeの評価が信用できないという問題を明確にしました」と述べました。