鉄道車両の車輪にはぱっと見ても気づきにくい工夫が凝らされている

鉄道車両に用いられている車輪は、レールの内側にフランジと呼ばれる出っ張りがあり脱線を防いでいます。しかし、カーブを曲がるときには、単に平らな車輪の内側にフランジをつけただけでは曲がれないため、一工夫が凝らされています。 Train Tracks - how trains go round corners | Experiments | Naked Scientists https://www.thenakedscientists.com/get-naked/experiments/train-tracks-how-trains-go-round-corners 科学サイト・Naked Scientistsが、実際に車輪にどういう工夫がなされているかを、レールに見立てた2本のパイプやチューブと、車輪に見立てたカップを用いて簡単に見せてくれています。 カップのうち、底をつなげたものはこんな形になります。

2021年09月20日 17時00分00秒 in 乗り物, Posted by logc_nt

