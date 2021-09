月が地球に落ちてくる人類滅亡の危機を描いた「インデペンデンス・デイ」監督の最新作「Moonfall」の予告編が公開

・関連記事

アイザック・アシモフのSF小説「ファウンデーション」をAppleが実写化する「Foundation」の最新予告編が公開 - GIGAZINE



「もう大人たちには期待しない。」新生ヤマトが旅立つ「宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち」予告映像公開 - GIGAZINE



底知れぬ強さと残虐性を秘めた「もうひとりのヴェノム」がエディたちに襲いかかる「ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ」予告編 - GIGAZINE



娘の未来のために30年後の戦争に挑むSF映画「The Tomorrow War」予告編 - GIGAZINE



イギリス皇太子と離婚し不慮の死を遂げたダイアナ元妃の伝記映画「スペンサー」予告編が公開中 - GIGAZINE



ラスプーチンと英国紳士が華麗な闘いを繰り広げるスパイアクション映画「キングスマン:ファースト・エージェント」の最終予告編が公開 - GIGAZINE



地球滅亡まであと7日の危機に立ち向かうアベンジャーズの後継ヒーローを描くマーベル映画「エターナルズ」最終予告編公開 - GIGAZINE



AIが「スター・ウォーズ」や「ゴーストバスターズ」を解釈して絵画にまとめるとこうなる - GIGAZINE



2021年09月06日 21時00分00秒 in 動画, 映画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.