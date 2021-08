2021年08月26日 14時15分 メモ

暗号資産取引所のBinanceを「適切に監視できない」と規制当局が判断していたことが明らかに



イギリスの金融行動監視機構(FCA)が、規制対象としていた暗号資産取引所であるBinanceのイギリス支社、Binance Markets Limitedについて、「適切に監視することができない」と判断し、マネーロンダリングなどの重大なリスクへの懸念を表明していたことが明らかになりました。



FCAは先物取引や差金決済取引などを規制・監督する組織です。イギリス国内では暗号資産の直接取引は規制されていませんが、暗号資産デリバティブなどの取引サービスを展開するにはFCAおよび健全性監督機構(PRA)が定める要件に従って活動する必要があります。Binance Markets Limitedは事業開始のためFCAに申請を行っていたのですが、2021年6月26日にFCAから「規制された事業を展開することはできない」として、国内での事業禁止を言い渡されました。



その後2021年8月25日、FCAによる6月25日付の資料が公開され、FCAがBinance Markets Limitedについて「消費者に重大なリスクをもたらす、複雑な金融商品を提供する事業者」だと認識し、「効果的に監督することができない」と判断していることが明らかになりました。また、FCAがBinance Markets Limitedに対し、組織体系を明らかにすることや、消費者が商品を購入する方法を特定することなどの要件を課していたことも明らかになりました。



なお、BinanceはFCAによる規制を受け、「Binance Markets Limitedはイギリスに拠点を置く独立法人であり、同じく暗号資産取引が可能なBinance.comとは無関係です」と主張。イギリス国内のユーザーは引き続きBinance.comで取引を行えると述べていました。また、「マネーロンダリングに対する取り組みを強化するために顧客に対してより厳格な身元調査を行う」と発表するなどして認可に向けた行動を示し、「規制当局との関係を改善したい」と述べていました。





FCAは「Binance MarketsLimitedは課された要件の全てを順守している」としながらも、引き続き「規制された事業を展開することはできない」と述べています。Binanceの広報担当者は「存在するかもしれない未解決の問題に取り組むべく、引き続きFCAと協力しています」「規制当局や政策立案者と協力し、消費者を保護し、業界を前進させるポリシーを開発することに取り組んでいます」と述べました。