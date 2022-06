米国証券取引委員会が仮想通貨取引所Binanceを調査中との報道

大手仮想通貨取引所のBinanceでは仮想通貨「 BNB 」を取引手数料などの支払いに利用可能です。このBNBについて米国証券取引委員会(SEC)が調査を行っていることが経済メディア大手のBloombergによって報じられました。 Crypto Exchange Platform Binance Investigated by SEC Over BNB Token - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-06/us-probes-binance-over-token-that-is-now-world-s-fifth-largest BNBは2017年6月26日~2017年7月3日の期間に 発行(ICO) された仮想通貨で、Binance関連サービスでの手数料支払いや、対応店舗での支払いに用いることが可能です。BNBについての詳細はBinanceが以下のページで解説しています。 BNBとは? | Binance Academy https://academy.binance.com/ja/articles/what-is-bnb

2022年06月07日 21時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

