Googleが進めていた秘密計画「Project Hug」とは？

・関連記事

GoogleがEpic Gamesに対して過剰に対策を行っていたのは他のパブリッシャーに「直接DL」手法が広まることを恐れていたため - GIGAZINE



Googleがフォートナイトの開発元・Epic Gamesの買収を目論んでいたことが明らかに - GIGAZINE



Googleが独占禁止法違反の訴訟に「無益」と真っ向反論 - GIGAZINE



Apple対Epic Games訴訟の対審がスタート、ティム・スウィーニーCEOも発言 - GIGAZINE



Epic GamesがGoogleを「独占禁止法違反」で今度はオーストラリアで訴える - GIGAZINE



「アプリメーカーはストア内決済以外の決済手段を用いてよい」という法案がアリゾナ州下院で可決 - GIGAZINE

2021年08月23日 13時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.