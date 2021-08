クジラの死亡が相次ぐ太平洋で一体何が起こっているのか？

by Wendy Miller 2万kmという超長距離を回遊するクジラ「 コククジラ 」の死体が目撃される例が、2018年12月頃から相次いでいます。この理由について、環境問題を専門とする記者のスザンヌ・ラスト氏が解説しています。 Gray whale deaths: How humans and climate change hurt oceans - Los Angeles Times https://www.latimes.com/projects/gray-whale-deaths-how-humans-climate-change-hurt-oceans/ 主に太平洋沿岸部に生息しているコククジラのうち東太平洋に住む個体群は、北極圏からアメリカ・カリフォルニア州沿岸を通り、メキシコの暖かい海域までを往復しています。しかし2018年以降、カリフォルニア州沿岸およびメキシコ湾付近でコククジラの異常な死が報告され始めたことから、ラスト氏は「コククジラの回遊ルートに致命的な変化が訪れたようだ」と述べ、この問題を取り上げています。 2018年12月、メキシコのラグーンのオホ・デ・リュブレで若いメスのコククジラが死んでいるのが発見されました。さらに2019年1月、同じラグーンで3頭のコククジラの死体が発見されます。この月にアメリカ西海岸からメキシコまでの海域で合計12頭が死体となって見つかり、2019年3月には42頭、2019年5月までに合計149頭の死体が確認されたとのこと。

・関連記事

155頭のクジラが海岸に座礁し命を落とす - GIGAZINE



19世紀のマッコウクジラが「捕鯨船の避け方」を共有していた可能性 - GIGAZINE



「クジラの言葉を理解するための研究」では一体何が行われているのか? - GIGAZINE



「クジラの歌」で地震や地下の断層の調査が可能との研究結果 - GIGAZINE

2021年08月22日 22時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.