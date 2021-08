2021年08月23日 06時00分 ゲーム

Skyrimの「キツネを追いかけると宝箱が見つかる」「オープニングで馬車が吹っ飛ぶ」現象について開発者が解説

全世界で3000万本を売り上げたオープンワールドRPGの傑作「The Elder Scrolls V: Skyrim」に存在した「キツネを追いかけると宝箱が見つかる」という都市伝説や「オープニングで馬車がロケットのように空高く打ち上がる」という現象について、当時の開発者が解説しています。







当時開発チームに所属していたJoel Burgess氏が解説しているのは、ネット上に存在した「野生のキツネを追いかけると、お宝を発見できる」というウワサが事実だという一件について。このウワサは発売当初から話題になったそうで、開発チームは「誰がそんな仕様を追加したんだ!?」と非公式な調査を行ったとのこと。





Burgess氏を含む数名が尋問を受けましたが、誰も「そんなことはしていない」と否定。スクリプトを調べてみても何も見つかりませんでしたが、当時開発チームの一員だったJean Simonet氏が原因と思われる仕様を特定しました。



その仕様は、Skyrimが採用していたAIの行動範囲を制限する「navmesh(ナビメッシュ)」でした。オープンワールドRPGであるSkyrimではNPCが街中などを歩き回っていますが、NPCがマップのどこに行っていいのか/どこに行ってはダメなのかを定めるのがナビメッシュというシステムです。





ほとんどの状況において、AIは「プレイヤーに向かって走る」「物陰に隠れる」などその状況に応じた決断を行い、その決断に対応するナビメッシュに沿って移動を実行します。そして、キツネの場合は「逃げる」ことしかできないように設定されているため、「逃げる」に対応するナビメッシュに沿って移動することしかできません。その際、「主人公とのナビメッシュ○○枚分離れたら、逃げるのをやめる」というように、逃げる距離の算定にはメートルなどの単純距離ではなく、ナビメッシュの枚数が用いられています。





ではなぜ逃げたキツネが宝に向かうのかというと、Skyrimでは対象物との距離がメートルではなく「ナビメッシュの枚数」で算定されていることや、ゲーム内の場所によってナビメッシュの密度が異なることが原因。ナビメッシュは何もない荒野のような空間では経路を複数設定する理由がないのでナビメッシュの割り当てが少なくなっていますが、逆にキャンプのような場所は移動を遮るような障害物が多数配置されているためナビメッシュの割り当てが多くなっています。



主人公と遭遇したキツネは「プレイヤーから逃げる」ために移動を開始しますが、相対距離を確保しようとしたキツネはキャンプなどのナビメッシュが多い場所に移動します。そして、キャンプなどはそもそも宝物が配置されている確率が高い区域なので、結果的には「キツネを追いかけると宝のありかにたどり着ける」、というわけ。





この話題に関連して、当時開発チームの一員だったNate Purkeypile氏も「ハチが馬車をふっ飛ばす話」を明かしています。このハチが馬車をふっ飛ばす現象が生じていたのは、Skyrimプレイヤーにとっておなじみの、主人公が他の死刑囚とともに馬車で連行される……というオープニングシーンです。





このシーンでは、主人公を乗せた馬車が道なりに走るという演算を毎回行っています。そのため、道路上に存在する岩や石などの障害物などによって、馬車の挙動が不安定になって道路から飛び出るという現象がまれに生じていたとのこと。こうした現象の中でも最も珍妙だったのが「馬車が突然荒ぶりだしてロケットのように空高く打ち上げられてしまう」という現象でした。実際の映像が以下。



この現象について調査していたPurkeypile氏は、ハチに衝突判定を付与したことが原因だと気がつきました。開発初期においては「ハチが拾えない」というバグが存在したため、このバグを修正する過程でハチには衝突判定が付与されました。こうしてハチは物体に衝突できるようになったわけですが、このハチが馬車の進行経路に紛れ込んだ際に「衝突されても不動のハチ」と「絶対にルートに沿って移動したい馬車」の2者がぶつかって、馬車がふっ飛ばされる現象が生じていたとのこと。



今ではこうしたバグもSkyrimの思い出を彩るエピソードですが、Skyrimは2021年8月20日に10周年を記念とした新エディション「The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition」が発表されました。



「Skyrim Anniversary Edition」はこれまでに発表されたグラフィックアップデート全種を適用した本編の他、「Dawnguard」「Hearthfire」「Dragonborn」のDLC全種や「釣り」「サバイバルモード」「新クエスト」のCreation Clubコンテンツパック3種、さらにCreation Clubの中でも人気の高いクエスト・ダンジョン・ボス・武器・呪文など500種を収録したものとなっているとのこと。対応プラットフォームはPC・プレイステーション5・プレイステーション4・Xbox Series X・Xbox Oneで、発売日は2021年11月11日(海外時間)。これまでの決定版だった「Skyrim Special Edition」を所有しているユーザーにも同日アップデートが行われる予定です。