太陽嵐がクジラの感覚を狂わせ座礁させているという調査結果

クジラはその航海に磁場を利用していることから、クジラの座礁は地球の磁場の変化が関係しているのではないかと、これまで指摘されていました。一方、新たな研究では、クジラが磁場の変化を受けて座礁するのではなく、太陽嵐がクジラのセンサー自体を混乱させている可能性が示されています。



大規模な太陽フレアが発生した際に太陽から噴き出すプラズマは太陽風と呼ばれ、この太陽風に含まれる電磁波・粒子線・粒子などが地球上や地球の近くにある人工衛星などに大きな影響を及ぼす現象を太陽嵐と呼びます。



新たな研究では太陽嵐が人工衛星だけでなく、クジラの行動にまで影響を及ぼすことが示されました。



デューク大学の感覚生態学者であるジェス・グレンジャー氏らの研究チームは、1985年から2018年までに報告された186頭のコククジラの座礁について調査を行いました。ケガや病気、衰弱、人間との関わりによって座礁した個体を除いたコククジラを調査対象とした結果、コククジラの座礁は「太陽黒点の数」「地球の磁場の変化」「太陽電波フラックス」といったさまざまな要素との関係性が確認されました。太陽電波フラックスとは一定以上の周波数で測定された高周波ノイズで、太陽黒点の数に関係し、太陽嵐によって増加されるとのこと。



研究チームによると、太陽黒点が12個以下の日に比べ、太陽黒点が150個以上ある日はコククジラの座礁数が2倍になる傾向があることを発見しました。また電波フラックスが増加すると4倍のコククジラが座礁することも示されています。



研究者は次に、コククジラの座礁は太陽活動が地球の磁場を変化させたことが理由なのか、それともコククジラのセンサーそのもものを混乱させたのかを調査。グレンジャー氏はこの疑問を「太陽嵐が磁場を変化させ、クジラに間違った情報を与えているのか……つまり、クジラとしては4番街にいるつもりが実際には8番街にいるという状態なのか、それとも太陽嵐がセンサーそのものを混乱させ、クジラは4番街にいると思っているけれど実際には迷子になっているという状態なのか?という問題です」と説明しています。



しかし、研究者が地球の磁場に基づいて調査を行っても、コククジラが磁場の変化の影響を受けて座礁しているとは示されたなかったとのこと。このことから研究者は、コククジラが座礁した原因は、太陽嵐が地球の磁場に影響を及ぼしたからではなく、センサーそのものが太陽嵐で混乱したからである可能性が高いと結論付けています。



これまでにも、太陽の活動がクジラの座礁と関連していることを示す研究は存在しました。マッコウクジラの座礁が太陽活動の増加に関連していることを示す研究者がいるほか、NASAも太陽嵐が磁場を乱す可能性を指摘していました。



一方で高周波は海深くを泳ぐマッコウクジラに影響を与えるほどの水深にまで到達できないという点が専門家から指摘されていましたが、コククジラはマッコウクジラに比べて海面近くを泳ぐため、高周波ノイズが届く可能性はより高いとのことです。



今後グレンジャー氏は、他の種のクジラが太陽黒点の影響を受けるのかや、アメリカ国外のクジラの座礁についても調査を進める予定だと述べています。