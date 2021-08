ガラガラヘビは鳴らす音を変えることで「相手の耳をだまして距離感を誤認させる」との研究結果

ガラガラヘビ は天敵に出会うと尻尾を震わせて出る音で威嚇する習性で知られており、「 ガラガラヘビの尻尾の中に何が入っているのか確かめてみたムービー 」も大人気になっています。新たな研究で、ガラガラヘビが「相手が近づくと音を鳴らす頻度や周波数を変え、自分との距離感を誤認させる」という能力を持っていることが判明しました。 Frequency modulation of rattlesnake acoustic display affects acoustic distance perception in humans: Current Biology https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(21)00973-8

2021年08月20日 21時00分00秒 in サイエンス, 生き物, 動画, Posted by log1h_ik

