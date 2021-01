「ホワイトノイズ」以外にも色名のついたノイズがある

・関連記事

適度な「ノイズ」が人間のパフォーマンスをブーストしてくれるかもしれない - GIGAZINE



音を使って深い眠りへ誘い、記憶力を高める方法 - GIGAZINE



集中力向上に最適な雨音・雷鳴・ノイズなどで作業用BGMを作れる「Noisli」 - GIGAZINE



ヒーリング効果があるとされる「バイノーラルビート」は実際の脳波にどんな影響を与えているのか? - GIGAZINE



教室でホワイトノイズを流すと注意散漫な生徒の学習効果が上がるが、普段から集中できる生徒には逆効果 - GIGAZINE



「耳鳴り軽減」や「集中力アップ」に効果があるといわれるホワイトノイズは聞き続けると脳に悪影響が出る可能性あり - GIGAZINE



ホワイトノイズを聞きながら安らかに眠ることができるフリーソフト「White Noise Sleep System」 - GIGAZINE



ノイズを流すだけのムービーに著作権侵害の申し立てが続出、一体なぜなのか? - GIGAZINE



ムービーを見ながら眠ると睡眠障害になる可能性がある - GIGAZINE



MP3の「非可逆圧縮」で失われた音の残骸は不気味なゴーストサウンドだったことが判明 - GIGAZINE



2021年01月23日 16時10分00秒 in 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.