VTuberの海外人気はかつての「ファンサブコミュニティ」に支えられている

日本のアニメが海外で現代ほど公式に展開されていなかった頃、海外のアニメファンは違法にアップロードされた海賊版で日本のアニメを視聴する場合がほとんどでした。しかし、そうした海賊版でキャラクターがしゃべっているセリフはすべて日本語音声なので、海外の人には理解できません。そこで、日本語を理解できる有志がセリフを翻訳した「 ファンサブ 」といわれる非公式の字幕が海賊版につけられました。 日本を中心に活躍するバーチャルYouTuber(VTuber)の海外ファンコミュニティは、このファンサブを制作するコミュニティによって支えられている部分があると、GamerBravesのライターであるアミラル・アドラン氏が解説しています。 How Vtuber Fansubs Made Their Own International Communication - GamerBraves https://www.gamerbraves.com/how-vtuber-fansubs-made-their-own-international-communication/ アドラン氏は、アニメの翻訳には「そのまま翻訳すること」と「ローカリゼーション」の2種類があると述べています。「そのまま翻訳すること」は、文法に基づいて素直に翻訳すること。そして、「ローカリゼーション」はある国にある特定の文化を別の文化に言い換えて翻訳していくというものです。 日本のアニメの海賊版につけられたファンサブは、正しい字幕や声優による吹き替え音声をつけた上で日本のアニメを公式に配信するサービスが充実したことで下火になっていきました。しかし、「日本のVTuberの配信を見たい」という需要が海外ファンの間で生まれたことで、ファンサブコミュニティの文化が下地となり、VTuberの配信の切り抜きに有志による翻訳を付けた動画がYouTubeなどの動画共有サイトに多くアップロードされています。

2021年08月18日 23時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

