キャッシュバックでビットコインなどの暗号資産を手数料無料で自動購入できるクレジットカードが登場

・関連記事

PayPalが暗号資産で決済できる「Checkout with Crypto」を開始、PayPal経由でビットコインやイーサリアムでの支払いが可能に - GIGAZINE



PayPalで仮想通貨の売買や支払いが簡単にできるように - GIGAZINE



Visaが「ビットコイン決済」の導入を検討 - GIGAZINE



Mastercardが「2021年中に暗号資産に対応する」と発表 - GIGAZINE



2021年08月12日 23時00分00秒 in メモ, 動画, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.