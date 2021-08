本体湾曲・ハの字型キー配置という超独特形状なロジクール製エルゴノミックキーボード「ERGO K860」レビュー

・関連記事

ロジクールの最上位ワイヤレスマウス「MX Master 3」を分解して進化っぷりを徹底検証したレビューが登場 - GIGAZINE



コンパクト&直交配列でキー割り当ての変更やマウスコントロールにも対応するメカニカルキーボード「Planck EZ」 - GIGAZINE



なぜキーボードの「0」は「1の左」ではなく「9の右」にあるのか? - GIGAZINE



キーボードの文字配列はどうして「QWERTY」なのか? - GIGAZINE



指の動きだけでキーを全て入力可能なキーボード「DataHand」とは? - GIGAZINE

2021年08月07日 22時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, デザイン, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.