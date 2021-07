Microsoftで利用されている社内用Linuxディストリビューションはどんなものなのか？

続いてレイさんはvSphereへのインストールを解説。VMの設定はゲストOSを「Other 5.x or later Linux (64-bit)」で、ハードウェアは「1 vCPU」「2GB RAM」「16GB disk」としたそうです。インストールモードはテキストモードとグラフィックモードが選択可能で、ここではグラフィックモードを選択。また、インストールタイプでは「Core」と「Full」の2タイプが選択できます。レイさんによると、Coreのインストールは29秒、Fullでも76秒ほどで完了し、かなり高速にインストール可能とのことです。

2001年当時、MicrosoftのCEOを務めていたスティーブ・バルマー氏が「Linuxはガンだ」と発言したように、MicrosoftはLinuxを敵視していました。しかし、2014年にサティア・ナデラ氏がCEOに就任してからMicrosoftは大きく方針を変更しており、2016年には Linux Foundationのメンバーに加盟 したり、Linux向けのバイナリファイルをWindows上で実行する仕組み「 WSL 」を搭載したりと、歩み寄りの姿勢を打ち出しています。そんな中、Microsoftで働くエンジニアのユアン・マニュエル・レイさんが社内用にLinuxディストリビューションが開発されていることを明らかにし、使い方や特徴をブログにまとめています。 A look into CBL-Mariner, Microsoft’s internal Linux distribution - Juanma’s Blog https://blog.jreypo.io/2021/07/09/a-look-into-cbl-mariner-microsoft-internal-linux-distribution/

2021年07月14日 09時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

