2021年07月02日 11時06分 映画

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が2021年8月からAmazonプライムビデオで海外向けに独占配信



1995年に放映されたテレビアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」をリメイクした「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズ最終作となる「シン・エヴァンゲリオン劇場版」が、日本以外の240以上の国や地域を対象に、2021年8月13日からAmazonプライムビデオで独占配信されることが発表されました。



Evangelion:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME on Prime Video on August 13th in over 240 countries and territories excluding Japan. | 株式会社カラー

https://www.khara.co.jp/2021/07/02/ev04overseas/



Japanese record-breaking anime blockbuster film EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME to launch exclusively on Amazon Prime Video on August 13th | Amazon UK

https://amazonuk.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/japanese-record-breaking-anime-blockbuster-film-evangelion30101



新劇場版シリーズを締めくくる「シン・エヴァンゲリオン劇場版」は、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序」の公開からおよそ14年が経った2021年3月8日に日本で全国公開され、観客動員数626万人・興行収入95.7億円を記録しました。しかし、海外では新型コロナウイルスによる自粛もあり、劇場配給が満足にできていない状況だったとのことで、Amazonプライムビデオでの配信が決定したとのこと。また、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」だけではなく、これまでの新劇場版シリーズも配信されます。ただし、記事作成時点で劇場公開中の日本は配信対象地域に含まれません。





配信される「シン・エヴァンゲリオン劇場版」は、記事作成時点で日本で劇場公開されている、一部シーンの改訂を含んだ最新バージョン「3.0+1.01」になるとのこと。吹替は英語・フランス語・ドイツ語・ポルトガル語・スペイン語・イタリア語を含む10カ国語で、さらに28カ国語の字幕が提供されます。





総監督を務めた庵野秀明監督は「世界中のエヴァファンの皆様に感謝いたします。新型コロナウイルス感染症が流行し、映画館が厳しい状況に立たされる中、海外のファンの皆様にいち早く提供できる方法を模索していましたが、全世界に向けて配信するパートナーとしてAmazonプライムビデオに出会えたことを嬉しく思います。最高の視聴体験をしていただくために、ぜひテレビの大画面でご覧いただきたいと思います」とコメントしました。



Amazonプライムビデオのワールドワイド・コンテンツ・ライセンシング部門ヴァイスプレジデントを務めるブラッド・ビール氏は「『エヴァンゲリオン』は長年にわたりファンの皆さまを魅了してきましたが、世界中でそのフィナーレを待ち望む声が大きいことを私たちは知っています。世界中のプライム会員の皆さまに、アニメ映画の傑作である『シン・エヴァンゲリオン劇場版』と新劇場版シリーズ3作品をご覧いただける機会をついに得られたことをうれしく思っています」と述べました。