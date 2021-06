パルムに果汁・果肉30％の舌触りなめらかなジェラート「PARM(パルム)ジェラート ミックスベリー」が登場したので食べてみた

・関連記事

ハーゲンダッツにほろ苦いコーヒーと甘いミルクの相性が抜群の「クリスピーサンド 香り広がるミルクコーヒー」が登場したので食べてみた - GIGAZINE



とろけるような甘さの白桃と2種のアイスで4層構造のタルトを完全再現した「明治 エッセルスーパーカップSweet’s 白桃のタルト」試食レビュー - GIGAZINE



野菜やフルーツを非加熱殺菌の新技術でそのまま閉じ込めてお酒も使ったアイスキャンディー「PALETAS」 - GIGAZINE



老舗のおかき屋さんなのにイタリア顔負けのジェラートが楽しめる「日高製菓のジェラート」を食べてみました - GIGAZINE



天然素材を使用したハンドメイドのジェラート専門店「FLOR」で15種類のジェラートを堪能してきました - GIGAZINE

2021年06月21日 11時45分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.