顔認証システムにより多数の失業者が失業手当をもらえない事態が発生している

新型コロナウイルス感染症の影響による 失業者の増加 が危ぶまれる中、失業手当の申請に使われている顔認証システムの問題により、多数の失業者が失業手当の申請を拒否されたり申請が滞ったりしていると報じられています。一方、顔認証システムの開発会社は、問題はシステムではなく申請の不備であるとの見方を示しました。 Facial Recognition Failures Are Locking People Out of Unemployment Systems https://www.vice.com/en/article/5dbywn/facial-recognition-failures-are-locking-people-out-of-unemployment-systems 「 ID.me 」は、失業手当の詐取や不正を防止することを目的とした本人確認サービスで、スマートフォンなどを経由して得られた生体認証用データと公的書類を照合する機能を持っています。IT系ニュースサイト・Motherboardの調べによると、ID.meはアメリカで20の州の政府が行政サービスの受付に使用しているとのこと。

2021年06月21日 12時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1l_ks

