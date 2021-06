チタン製の義足を装着した世界初の「バイオニックバード」が爆誕

Bionic reconstruction: New foot for "Mia" the bearded vulture | MedUni Vienna https://www.meduniwien.ac.at/web/en/ueber-uns/news/default-871192d93f/bionische-rekonstruktion-neuer-fuss-fuer-bartgeier-mia/ ミアと名付けられたヒゲワシの右足は、母親が巣作りのために集めた羊毛が絡まって壊死(えし)してしまいました。ヒゲワシをはじめ多くの鳥類は、足を失うと木に留まったりエサをとったりできなくなるため、必然的に短命となってしまうとのこと。

一般的に、ほとんどの鳥類は足を失うと木に留まったりエサをとったりできなくなるため、必然的に短命となってしまいます。ウィーン医科大学の医師たちが、右足を失った ヒゲワシ に「チタン製の義足を骨と一体化させる手術」を施したと発表しました。この形成外科手術がヒゲワシに施術されたのは世界で初めてのことです。 Avian extremity reconstruction via osseointegrated leg-prosthesis for intuitive embodiment | Scientific Reports https://www.nature.com/articles/s41598-021-90048-2

2021年06月18日 21時00分00秒

