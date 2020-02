2020年02月08日 09時00分 サイエンス

手の親指を失った靴職人が「足の親指」を手に移植して仕事に復帰する



事故で手の親指を失ってしまった靴職人の男性が、「足の親指を手に移植する」という手術を受けて、無事に靴職人として復帰できたと報告されています。



Toe-rrific hand surgery saves cobbler David's career after accident | Latest news | University Hospitals of Derby and Burton NHS

https://www.uhdb.nhs.uk/latest-news/toeriffic-hand-surgery-saves-cobbler-davids-career-after-accident-7259



In rare surgery, hospital swaps man's lost thumb for a big toe | Live Science

https://www.livescience.com/mans-lost-thumb-replaced-with-big-toe.html





2019年1月9日、イギリスに住む靴職人のDavid Leeさんは、自身の店で靴のかかとを切って整える作業をしていました。しかし、Leeさんは機械の操作を誤った結果、親指を切断してしまいました。機械から解放されたLeeさんが真っ先に考えたのは親指の痛みではなく、親指を失った自分はきっと靴職人を続けられないだろうということでした。



「すぐに親指の状態がひどいことがわかったので、私は二度と靴を修理できないだろうと心配しました」「自分の店を失うことを考えてしまい、私は泣いてしまいました」と、Leeさんは当時のことを回想しています。





しかし、最初に搬送された病院からイングランド中部のダービーにあるロイヤル・ダービー病院を紹介されたLeeさんは、「足の親指を手に移植する」という手術法があると伝えられたとのこと。Leeさんは「つま先を移植すれば仕事を続けられるかもしれないと聞いて、私はすぐに『やろう』と言いました。このような処置があると聞いたことはありませんでしたが、ロイヤル・ダービー病院には国内で最高の外科チームがあることは知っていました」と述べました。



足の親指を手に移植する手術を受けた後のLeeさんが登場するムービーが以下。なお、ムービーには切断部分の生々しい様子も含まれているため、苦手な人は注意して視聴する必要があります。



Toe-rrific hand surgery saves cobbler David's career after accident





「私は靴職人です」と語るLeeさん。





親指を失う事故から5日後、10時間にわたる手術が行われ、Leeさんの手には足の親指が移植されました。この手術はロイヤル・ダービー病院でも数回しか行われたことがないそうで、足の親指を失っても手の機能を回復させる必要がある特殊な仕事に従事している、一部の患者に対してのみ行われるとのこと。





手術後のLeeさんの親指は少しいびつな形になっていますが、足の親指と手の親指は同様の構造と可動範囲を持っているため、足の親指を移植することは機能的および美容上のメリットが最も大きいそうです。患者は足の親指を失うことで歩く際の力が低下する可能性があるものの、正常に歩く上では大きな問題にはならない模様。





Leeさんは数カ月に及ぶリハビリによって、移植した親指の握力を取り戻し、靴職人としての仕事に復帰することができました。





手術した手の握力を測るLeeさん。





手の表側を見ると、足の親指を移植した右手の親指が明らかに大きいことがわかります。





手の甲側はこんな感じ。





Leeさんは病院のケアによって再び靴職人に戻れたことを非常に喜んでおり、言葉では言い尽くせないほど病院に感謝しているとのこと。「私は再び好きなことをやっていて、チームはそのチャンスをくれました。彼らがいなければ今日、この場所に私はいません」と、Leeさんは述べています。





Leeさんの手術を執刀したJill Arrowsmith医師は、「Leeさんが好きなことを再び始めたと聞いて本当にうれしいです」とコメントしました。