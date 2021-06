2021年06月10日 10時16分 ハードウェア

Facebookが独自開発するスマートウォッチは2台のカメラ&心拍数センサーを搭載して2022年夏に発表か



Facebookは独自のスマートウォッチを開発中であるとウワサされていますが、新しく「Facebookが開発中のスマートウォッチは2台のカメラと心拍数測定用のセンサーを搭載し、2022年夏に発表される」と報じられました。



Facebook plans first smartwatch for next summer with two cameras - The Verge

https://www.theverge.com/2021/6/9/22526266/facebook-smartwatch-two-cameras-heart-rate-monitor



海外メディアのThe Vergeが独自に入手した情報によると、Facebookが開発中のスマートウォッチは2台のカメラが搭載されており、手首に巻いたリストバンド部分から本体を取り外して写真やムービーを撮影することができるとのこと。また、Instagramを含むFacebook製のアプリケーションを使って撮影した写真・ムービーを手軽に共有することができるようです。



カメラはディスプレイ側と背面側に1つずつ配置されており、ディスプレイ側のものは主にビデオ通話に使用し、背面側のものは本体を取り外して撮影する際に使用する1080pオートフォーカスカメラになっているとのこと。情報提供者によると、Facebookは他企業と協力してカメラ用のアクセサリーの開発も模索しています。





Facebookによるスマートウォッチの開発プロジェクトは、同社のマーク・ザッカーバーグCEOによる計画の一部であるとのこと。Facebookが新しくスマートウォッチをリリースすることになれば、消費者はAppleまたはGoogleのテクノロジーに頼らない新しいデバイスを使用可能となります。



また、Facebookは「Appleが一方的にアプリが収集できるデータの種類を制限したこと」に反発しているため、Appleのテクノロジーに頼らないスマートウォッチをリリースすることができれば、同社との競争において新しい領域が切り開ける可能性があります。加えて、Facebookのスマートウォッチは心拍数モニターも備えているため、Apple Watchの競合製品となる可能性も十分に考えられます。





この他、Facebookはアメリカ国内の大手キャリアと提携し、スマートウォッチにモバイル通信機能をもたらすことを計画しています。本体カラーは白・黒・ゴールドの3色で、リリース時には数十万台の販売を計画しているとのこと。



また、Facebookは独自に開発を進めるスマートウォッチを、将来的に拡張現実(AR)端末の入力デバイスとして機能させることを計画している模様。なお、スマートウォッチをどのようにして入力デバイスとして活用するのかについて、The Vergeは「Facebookが2019年に買収した脳の電気信号をコンピューターに入力できるリストバンドを開発するスタートアップCTRL-Labsの技術を活用するのでは」と予測しています。



「脳を読むリストバンド」開発のスタートアップをFacebookが買収 - GIGAZINE





Facebookは2022年夏に最初のスマートウォッチをリリースすることを目指しており、その後数年間で第2世代、第3世代モデルをリリースすることを計画しているそうです。Facebook社内ではスマートウォッチの販売価格を約400ドル(約4万4000円)にすることで協議中だそうですが、価格が今後変わる可能性も十分あります。また、スマートウォッチはまだ大量生産に入る前の段階であるため、Facebookがスマートウォッチ市場から完全に撤退することも考えられます。



Facebookがスマートウォッチの開発に関心を示したのは、少なくとも数年前にさかのぼります。2019年にGoogleがフィットネスウェアラブルメーカーのFitbitの買収するよりも前に、Fitbitの買収を検討していた模様。関係筋のひとりによると、この頃からFacebookはスマートウォッチの開発を進めており、これまでに約10億ドル(約1100億円)もの資金を費やしており、数百人の従業員が開発に携わってきたそうです。



なお、The VergeはFacebookにスマートウォッチについて問い合わせたそうですが、記事作成時点ではコメントは得られていません。