頻繁に寄付をお願いしてくるWikipediaの運営組織はかなり潤沢な資産を持っているとの指摘

by Noj Han こうしたウィキメディア財団の動きは、Wikipediaの中核を担っている編集者の間でも 不安視されている そうです。Wikipediaの理念に共感している人々にとっては、寄付金を募るバナーを大きく表示することも 落胆の要因となってきた とThe Daily Dotは指摘しています。 記事作成時点ではウィキメディア財団の従業員は500人を超えており、上位層は30万~40万ドル(約3300万円~4400万円)の賃金を 得ています 。一方、記事に情報を追加したり記述の内容について議論したりする数万人もの編集者は、いずれも無償のボランティアとして働いています。ボランティアの中には、財団が利益を得ることで潜在的な腐敗が引き起こされる可能性を警戒する人もいるとのこと。 The Daily Dotは、「ウィキメディア財団の財務上の独立性はリスクにさらされていないことが明らかです」と指摘し、たとえ将来的に「知識のインフラ」として機能することを見据えて余剰資金を求めているとしても、先進国だけでなく発展途上国にまで募金のバナーを表示するやり方に苦言を呈しました。

・関連記事

ウィキメディア財団が有料の「エンタープライズ版API」を提供すると発表 - GIGAZINE



Wikipediaが広告をブロックすることでコンテンツ提供者に収益を分配するブラウザ「Brave」に仲間入り - GIGAZINE



度々寄付を募っているWikipediaが仮想通貨Bitcoinでの寄付に対応 - GIGAZINE



ウィキメディア・コモンズのたった1枚の花の画像にトラフィックリクエストの20%が集中 - GIGAZINE



Wikipediaがネット新時代に向けた「ユニバーサルな行動規範」を策定 - GIGAZINE



ウィキメディア財団の名を「ウィキペディア」に変える改名プロジェクトがコミュニティの猛反対にあう - GIGAZINE



Wikipedia運営が解説する「間違えた情報を公開した時の対処方法」とは? - GIGAZINE



2021年05月31日 20時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.