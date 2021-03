2021年03月17日 11時05分 ネットサービス

ウィキメディア財団が有料の「エンタープライズ版API」を提供すると発表

世界最大のインターネット百科事典・Wikipediaを運営する非営利団体のウィキメディア財団が、Wikipediaのデータを大量に利用する企業向けに「エンタープライズ版API」を提供すると発表しました。



2001年に設立されたWikipediaは過去20年間で大きく成長し、何十億人もの一般ユーザーだけでなく企業が開発する製品やサービスにも組み込まれるようになりました。たとえばGoogleなどの検索結果画面に表示されるスニペットやナレッジパネルにWikipediaの記述が用いられているほか、SiriやAlexaといった音声アシスタントがユーザーの質問にWikipediaの記述を答えたり、カーナビや地図アプリにWikipedia由来の拡張情報が表示されたりしています。



しかし、多くの商用サービスに使用されている巨大な知識リソースであるにもかかわらず、Wikipediaは人々の寄付を財源とする非営利プロジェクトとして運営されています。時には大々的に寄付を募る広告を掲載することもあるWikipediaが、新たに「エンタープライズ版API」を提供すると発表しました。



Wikipediaのエンタープライズ版APIは、大量にWikipediaのデータを商用利用する企業向けのサービスとなっており、再利用しやすい形でパッケージ化したデータの提供を行うとのこと。Wikipediaのデータを再利用するための既存のツールは、商用サービスにおける大規模な利用を想定していませんが、エンタープライズ版APIでは大規模な利用に対するシステムの信頼性を高め、記事内容の更新を即座に商用サービスにも反映するそうです。



エンタープライズ版APIの提供に向けて、ウィキメディア財団はアメリカに有限責任会社(LLC)を設立しています。LLCを通じたエンタープライズ版APIの提供が開始するのは2021年後半とみられており、すでにテクノロジー企業との協議も進行中だそうです。価格設定については模索中とのことですが、全ての企業に対して一律の料金を設定するというよりは、コンテンツの再利用量や技術的サポートの利用可能性などの要素を調査し、各顧客に対して適切な料金を提示する可能性があるとウィキメディア財団は述べています。



ウィキメディア財団は、Wikipediaのデータを大量に利用する企業への需要に応えることは野心的である一方、人々の寄付金で企業の需要に合わせたツールを開発する点には問題もあります。そこで、エンタープライズ版APIの料金を企業から徴収することでこの問題を解決すると同時に、Wikipediaの独立を維持する新たな資金源も開拓できるとのこと。



なお、今回発表されたエンタープライズ版APIはオプトイン方式の製品であり、既存のツールを用いて自社製品にWikipediaのデータを利用している企業は、引き続き無料でツールを使用し続けることができます。Wikipedia自体は今後も無料で提供され続け、一般のユーザーがWikipediaを閲覧したり編集者が記述を修正したりすることもこれまで通り可能です。