Terraformのオープンソース版フォークの名称が「OpenTofu」に決定、Linux Foundation Project化も行われる

オープンソースソフトウェアを支援する非営利団体のLinux Foundationが、 Terraform のオープンソース版のフォークである「 OpenTofu 」プロジェクトを設立すると発表しました。 Linux Foundation Launches OpenTofu: A New Open Source Alternative to Terraform https://www.linuxfoundation.org/press/announcing-opentofu Terraformはコードを元にインフラストラクチャを自動で構築することで、安全かつ効率的に構築、変更、バージョン管理できるようにするツールです。2014年からMozilla Public License 2.0のオープンソースソフトウェアとしてHashiCorp主導で開発されてきましたが、HashiCorpは2023年8月10日に突然Terraformのライセンスを商用利用を一部制限する BSLに切り替える と発表。これに反発したコミュニティによって、オープンソース版のTerraformとして「OpenTF」の開発が進められていました。 Terraformのライセンス変更を受けてオープンソース版のフォークとして「OpenTF」の開発が進んでいる - GIGAZINE

2023年09月21日 11時55分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

