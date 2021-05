NASAが「クマムシ」や「光るイカの赤ちゃん」を宇宙に打ち上げる予定

by Jamie S. Foster/University of Florida さらに今回の補給ミッションでは、「携帯型超音波を用いたモバイルコンピューティングデバイス」「ロボットアームなどの遠隔操作用インターフェース」「宇宙飛行中に 腎臓結石 ができる仕組みを調べるための実験キット」「水や農薬の使用を減らすタフな ワタ(綿) の開発を目指す実験キット」「船内活動に利用可能なエネルギーを増やすための新たなソーラーパネル」なども、ISSに送られる予定となっています。

2021年05月31日 13時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.