78種類の日焼け止めから発がん性物質が検出される

アメリカ食品医薬品局(FDA) もベンゼンの使用を制限するように求めていますが、明確な濃度制限は存在していないとのこと。加えて、「日焼け止めを塗布するとベンゼンの吸収量が増加する」という 研究結果 や、「日焼け止めを塗布すると、血中から日焼け止めに含まれる成分が高濃度で検出される」という 研究結果 が報告されていることから、Valisureは市販されている日焼け止めに含まれるベンゼンの濃度を調査しました。 Valisureが69社の294製品に対してベンゼンの濃度調査を実施した結果、Neutrogena・Sun Bum・CVS Health・Fruit of the Earthの4ブランド・14製品から2.78~6.26ppmという2ppmを大幅に超える濃度のベンゼンが検出されたとのこと。また、26種類の製品から0.11~1.99ppm、38種類の製品から0.1ppm以下のベンゼンが検出され、合計78種類の製品にベンゼンが含まれていることが明らかになりました。

2021年05月31日 12時30分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

