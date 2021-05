2021年05月24日 11時00分 セキュリティ

インド最大の航空会社「エア・インディア」から450万人分の顧客情報が流出



インド最大の航空会社「エア・インディア」が、2021年2月に受けたサイバー攻撃により、国内外の約450万人分にわたる個人情報が流出していたことを発表しました。



エア・インディアは5月21日、乗客の個人情報を扱うサービス・プロバイダ「SITA」がサイバー攻撃を受け、約450万人の顧客の個人情報が漏えいしたと発表しました。エア・インディアは「2011年8月26日から2021年2月3日の間にエア・インディアを利用した顧客に影響がある」と発表しています。



漏えいした情報は名前・生年月日・連絡先情報・パスポート情報などが含まれますが、クレジットカード情報やパスワードは影響を受けていないとのこと。また、クレジットカードのCVV/CVC番号はSITAにより保存されていないため影響を受けていないとエア・インディアは発表しています。エア・インディアはまた、影響を受けた顧客にメールを送信し、事件全体について調査しているとも述べています。



SITAに対するサイバー攻撃ではエア・インディア以外に日本航空や全日本空輸、ルフトハンザドイツ航空やシンガポール航空からも個人情報の漏えいがあったことがわかっています。





インドの英字紙・India Todayは、エア・インディアによる発表が他社より遅かったことについて「インドには適切なデータ保護法がなく、データ処理に関する規制が緩いため、ほとんどの企業はデータ侵害を公開したり、顧客に通知したりすることはありません」と述べています。