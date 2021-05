2021年05月24日 11時20分 ネットサービス

Twitchが「お風呂やビーチからの水着配信」をカテゴリーに追加



ゲーム実況配信プラットフォームのTwitchが、「Hot Tub Stream(お風呂配信)」がポリシー違反ではないとした上で、「Pools, Hot Tubs, and Beaches(プール、お風呂、ビーチ)」という新しく配信カテゴリーを追加したことを発表しました。



Let’s Talk About Hot Tub Streams | Twitch Blog

https://blog.twitch.tv/en/2021/05/21/lets-talk-about-hot-tub-streams/



Twitch launches a dedicated ‘hot tubs’ category after advertiser pushback - The Verge

https://www.theverge.com/2021/5/21/22447898/twitch-hot-tub-category-launches-amouranth-advertising



Twitchは、性的な内容の配信についてコミュニティガイドラインで基準を定めており、「裸体表現およびポルノグラフィー、性的行為または性行為などの性的な活動やコンテンツ、成人向けサービスに関するコンテンツや言動は禁止されています」と明記されています。過去にはセクシーなコスプレ衣装を着た配信者がTwitchから配信停止処分を受けたという事例もありました。



Twitch上でストIIの「春麗」コスプレをした実況者が「性的すぎる」と配信停止処分にされる - GIGAZINE





コミュニティガイドラインでは、乳首を写すことが禁じられているほか、露出度の高い服装も処分の対象になる可能性であることが示されていますが、一方でプールやお風呂、ビーチなどでは水着の着用が認められています。そのため、露出度の高い服を着て雑談配信をする配信者は、「お風呂やプールから水着姿で配信をする」という、まさに規約の抜け穴を突く形でセクシーな配信を行っていました。



そんな中、普段から露出度の高い服装で実況配信を行う人気配信者のAmouranth氏が、「Twitchが私のチャンネルで広告を無期限停止した」とツイート。コミュニティガイドラインに違反していないにもかかわらず、事前の警告なしに全ての広告収入が没収されたことに強い憤りを示しました。





TwitchはAmouranth氏の問題について、2021年5月21日付けで声明を発表。その中で、「性的な内容を示唆しているとみなされる可能性のあるすべてのコンテンツを禁止すると、現在許可されているゲームやプレミアムコンテンツに対する制限をはるかに強くしてしまう」として、性的な内容を示唆するコンテンツはポリシーに違反するものではないと述べました。





そしてTwitchは、フィルタリングによってフラグが立った配信者を対象に広告の一時停止を行っていたものの、一時停止処分が行われる前に警告する必要があったと述べ、警告なしで広告を停止したことは間違いだったと認めました。



Twitchは、雑談配信が「Just Chutting(雑談のみ)」というカテゴリだけで、水着による雑談配信と通常の雑談配信を区別できないことが問題だったと指摘し、「Pools, Hot Tubs, and Beaches」というカテゴリーを追加したと発表。今後、プールやお風呂から水着で配信する場合は、「Pools, Hot Tubs, and Beaches」というカテゴリを選択する必要があります。



ただし、Twitchは今回のカテゴリー追加はあくまでも短期的な解決策であり、長期的なものではないと述べています。また、性的なコンテンツに関するポリシーも見直す可能性を示唆しています。