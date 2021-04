Zoomに1つのバーチャル背景に最大25人を配置する新機能「Immersive View」が登場

UCaaS Platform: What's New for Meetings, Phone & Webinar - Zoom Blog https://blog.zoom.us/ucaas-platform-whats-new-for-meetings-phone-webinar-zoomtopia-2020/ Zoomには、メンバーを一覧表示する「ギャラリービュー」と発言中のメンバーを大きく表示する「スピーカービュー」が用意されていました。新たに追加された「Immersive View」では、メンバー全員を1つのバーチャル背景に表示することで、会議室に集まっているような感覚でオンライン会議に参加できます。

オンライン会議ツールの「 Zoom 」に、最大25人までのメンバーを1つのバーチャル背景に配置できる新機能「 Immersive View 」が追加されました。 Introducing Immersive View, A Fun New Way to Meet - Zoom Blog https://blog.zoom.us/introducing-zoom-immersive-view/

・関連記事

新型コロナウイルスの流行による外出規制で人々が「Zoom疲れ」に陥っているとの指摘 - GIGAZINE



「Zoom疲れ」に陥りやすいのは女性という研究結果 - GIGAZINE



Zoomが暗号化技術のスタートアップKeybaseを買収、エンドツーエンド暗号化によりセキュリティが向上か - GIGAZINE



Googleがオンラインビデオ会議ツール「Google Meet」にZoom風のギャラリービューを追加、Gmailからも通話可能 - GIGAZINE



Googleがオンラインビデオ会議アプリ「Zoom」の使用を禁止 - GIGAZINE



新型コロナウイルス対策の在宅勤務で人気のオンライン会議アプリ「ZOOM」は、Facebookアカウントを持っていない人のデータもFacebookに送信している - GIGAZINE



セキュリティ&プライバシー関連の問題が相次ぐオンラインビデオ会議アプリの「Zoom」 - GIGAZINE



セキュリティ&プライバシー問題が続出のZoomが投資家に集団訴訟される - GIGAZINE



50万人分以上の「Zoom」アカウントが闇市場で売買されたと判明、価格は1アカウント1円未満で無料配布されるケースも - GIGAZINE

2021年04月27日 15時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.